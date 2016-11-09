В Екатеринбурге стартует Фестиваль документального кино о музыке и новой культуре

В уральской столице на площадке Ельцин Центра с 9 по 13 ноября пройдёт региональная версия международного фестиваля документального кино о музыке и новой культуре "Beat Weekend". Сегодня в киноконференц-зале программу откроет шведский фильм "Фонко" в 20:00, сообщает пресс-служба центра.

Фильм "Фонко" о настоящей клубной революции в странах Африки представит основатель компании "Beat Film Festival" Кирилл Сорокин. Перед показом лидер петербургской группы "СБПЧ" Кирилл Иванов, вдохновлённый саундтреком "Фонко", сыграет диджей-сет с африканской музыкой.

"В программу регионального фестиваля вошли главные хиты московского "Beat Film Festival", который в этом году собрал более 19 000 зрителей. Кроме того, екатеринбуржцы увидят российскую премьеру фильма Джима Джармуша об Игги Попе "Gimme Danger. История Игги и The Stooges", представляющего одну из величайших рок-групп за всю историю музыки", - пишет пресс-служба Ельцин Центра.

Программа "Beat Weekend" в Ельцин Центре:

Фото: yeltsin.ru

9 ноября, 20:00 "Фонко" (18+), режиссёры: Горан Хьюго Олссон, Ламин Даниэль Ядама, Ларс Лёвен

Фото: yeltsin.ru

10 ноября, 19:00 встреча с программным директором фестиваля Кириллом Сорокиным

10 ноября, 20:30 "Когда земля кажется легкой" (18+), режиссёры: Тамуна Карумидзе, Салом Мачаидзе, Давид Месхи

Фото: beatweekend.ru

11 ноября, 19:00 – лекция и мастер-класс (portfolio review) фотографа и режиссера Давида Месхи

11 ноября, 20:30 "Зигги Стардаст" (18+), режиссёры: Д.А. Пеннебейкер

Фото: yeltsin.ru

12 ноября, 17:00 "Фонко" (18+), режиссёры: Горан Хьюго Олссон, Ламин Даниэль Ядама, Ларс Лёвен

12 ноября, 19:00 "Placebo: ALT.Russia" (18+), режиссёр: Чарли Таргетт-Адамс

Фото: yeltsin.ru

13 ноября, 15:00 "Placebo: ALT.Russia" (18+), режиссёр: Чарли Таргетт-Адамс

13 ноября, 17:00 "Когда земля кажется легкой" (18+), режиссёры: Тамуна Карумидзе, Салом Мачаидзе, Давид Месхи

13 ноября, 19:00 "Gimme Danger. История Игги и The Stooges" (18+), режиссёр: Джим Джармуш