В Екатеринбурге стартует Фестиваль документального кино о музыке и новой культуре
9 ноября 2016, 11:40 / Культура
В уральской столице на площадке Ельцин Центра с 9 по 13 ноября пройдёт региональная версия международного фестиваля документального кино о музыке и новой культуре "Beat Weekend". Сегодня в киноконференц-зале программу откроет шведский фильм "Фонко" в 20:00, сообщает пресс-служба центра.
Фильм "Фонко" о настоящей клубной революции в странах Африки представит основатель компании "Beat Film Festival" Кирилл Сорокин. Перед показом лидер петербургской группы "СБПЧ" Кирилл Иванов, вдохновлённый саундтреком "Фонко", сыграет диджей-сет с африканской музыкой.
"В программу регионального фестиваля вошли главные хиты московского "Beat Film Festival", который в этом году собрал более 19 000 зрителей. Кроме того, екатеринбуржцы увидят российскую премьеру фильма Джима Джармуша об Игги Попе "Gimme Danger. История Игги и The Stooges", представляющего одну из величайших рок-групп за всю историю музыки", - пишет пресс-служба Ельцин Центра.
Программа "Beat Weekend" в Ельцин Центре:
Фото: yeltsin.ru
9 ноября, 20:00 "Фонко" (18+), режиссёры: Горан Хьюго Олссон, Ламин Даниэль Ядама, Ларс Лёвен
Фото: yeltsin.ru
10 ноября, 19:00 встреча с программным директором фестиваля Кириллом Сорокиным
10 ноября, 20:30 "Когда земля кажется легкой" (18+), режиссёры: Тамуна Карумидзе, Салом Мачаидзе, Давид Месхи
Фото: beatweekend.ru
11 ноября, 19:00 – лекция и мастер-класс (portfolio review) фотографа и режиссера Давида Месхи
11 ноября, 20:30 "Зигги Стардаст" (18+), режиссёры: Д.А. Пеннебейкер
Фото: yeltsin.ru
12 ноября, 17:00 "Фонко" (18+), режиссёры: Горан Хьюго Олссон, Ламин Даниэль Ядама, Ларс Лёвен
12 ноября, 19:00 "Placebo: ALT.Russia" (18+), режиссёр: Чарли Таргетт-Адамс
Фото: yeltsin.ru
13 ноября, 15:00 "Placebo: ALT.Russia" (18+), режиссёр: Чарли Таргетт-Адамс
13 ноября, 17:00 "Когда земля кажется легкой" (18+), режиссёры: Тамуна Карумидзе, Салом Мачаидзе, Давид Месхи
13 ноября, 19:00 "Gimme Danger. История Игги и The Stooges" (18+), режиссёр: Джим Джармуш