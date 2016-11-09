За сутки в Екатеринбурге выпала половина месячной нормы осадков

Высота снежного покрова, накрывшего улицы Екатеринбурга к утру, составила 24 сантиметра. Этот показатель превысил половину традиционной месячной нормы осадков для данного времени года в столице Урала, сообщает пресс-служба мэрии города.

Коммунальщики вывезли 5,180 тысячи тонн снега с улиц Екатеринбурга за ночь. Дорожные рабочие рассыпали 118 тонн противогололёдного материала и 16,5 тонны мелкофракционного щебня на проезжую часть дорог и на тротуары.

К пяти утра количество рабочих, занимающихся ручной уборкой снега на улицах города, выросло до 500 человек. Коммунальщики вывели 300 комбинированных машин, самосвалов, снегопогрузчиков, грейдеров, гусеничных бульдозеров.

По словам мэрии города, днём 9 ноября работа по уборке продолжится в том же интенсивном режиме. Синоптики обещают продолжение снегопада.

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