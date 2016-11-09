Строители заплатят екатеринбуржцу больше полумиллиона рублей за некачественную отделку

Больше 550 тысяч рублей выплатит акционерное общество "Региональная Строительная Группа–Академическое" в пользу жителя уральской столицы. Как сообщили в пресс-службе Свердловского облсуда, мужчина купил за 3,65 млн рублей новую 2-комнатную квартиру в Академическом микрорайоне.

- В процессе эксплуатации квартиры новосёл начал один за другим выявлять строительные дефекты, которых на момент подписания акта приёма-передачи не было, - сообщили в суде. - В частности, на кухонной стене образовалась вертикальная сквозная трещина шириной 2,5 см. В одной из комнат перепад поверхности потолка достиг 3 см по всей длине, в другой – штукатурка отслоилась на площади 3 кв. метра. Входная дверь и вовсе не закрывалась на защёлку дверного замка.

На требования произвести гарантийный ремонт застройщик не отреагировал. Это стало основанием для обращения с суд.

Суд первой инстанции встал на сторону истца, а областной суд поддержал данное решение. В итоге из более чем 550 тыс. рублей, взысканных с "Региональной Строительной Группы–Академическое", лишь 168 тыс. рублей – стоимость затрат владельца на ремонт. Всё остальное - неустойка, компенсация морального вреда, штраф за отказ в досудебном порядке удовлетворить требования потребителя, расходы на оплату услуг представителя, стоимость экспертизы, а также госпошлина, которую также оплатит застройщик.