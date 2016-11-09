Защитник "Автомобилиста" остался в запасе - и Россия проиграла Канаде

Во втором матче предновогодней суперсерии, который состоялся в Эдмонтоне, молодежная сборная России проиграла команде канадской Западной хоккейной лиги со счётом 1:4 (1:1, 0:0, 0:3). Таким образом хозяева взяли реванш за поражение в первой встрече (2:3).

Входящий в состав российской молодежки екатеринбургский защитник Александр Щемеров на сей раз на площадку не выходил.

В рамках нынешней суперсерии россияне сыграют с канадцами ещё 4 раза. Ближайший матч состоится 11 ноября. Соперник - сборная хоккейной лиги Онтарио.