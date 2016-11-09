"Урал" замыкает рейтинг посещаемости РФПЛ

Футбольный клуб "Урал" на сегодняшний день является командой с самой низкой посещаемостью в РФПЛ. В рейтинге, составленном после 13 туров РФПЛ, "шмели" занимают последнее место.

В среднем матчи с участием екатеринбургской команды посещали 6257 человек. Примечательно, что если брать в расчёт только домашние игры, то "Урал" обходит по этому показателю "Оренбург" и "Томь". Но на выездных матчах "шмелей" картина совсем другая: на матчи екатеринбуржцев ходят в среднем 5531 человек, и по этому показателю "Урал" сильно отстаёт от всех команд РФПЛ.

Последний домашний поединок "Урала" против грозненского "Терека", который состоялся 30 октября, посетили всего 3 050 зрителей, при этом значительная часть болельщиков покинула "СКБ-Банк Арену" в середине второго тайма. А на последнюю гостевую игру "Урала" против самарских "Крыльев Советов" пришли посмотреть 3 447 зрителей.