"Урал" замыкает рейтинг посещаемости РФПЛ

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Спорт
20 часов назад
Искусственный лёд в Первоуральске остаётся мечтой
В понедельник матчем в Хабаровске между двумя сильнейшими клубами страны «СКА-Нефтяником» и красноярским «Енисеем» открылся чемпионат России по хоккею с мячом. Первоуральский «Уральский трубник» свой первый матч проведёт 11 ноября в Новосибирске.
20 часов назад
Екатеринбургский киберспортсмен – лучший в мире
Екатеринбуржец Павел Бельтюков стал чемпионом мира по компьютерной игре Hearthstone: Heroes of Warcraft. Примечательно, что помимо титула чемпиона мира киберспортсмен получил 250 тысяч долларов, или 15,9 миллиона рублей (по сегодняшнему курсу).
7 ноября 2016
«Никаких революций не будет»
Сегодня «Автомобилист» проведёт первый матч под руководством Владимира Крикунова – против «Слована» из Братиславы. Накануне новоиспечённый наставник «шофёров» рассказал «ОГ», как команда готовится к предстоящим играм, поделился мнением о возвращении в Екатеринбург Павла Дацюка и Никиты Трямкина, а также отметил, что команда готова бороться за попадание в плей-офф.
7 ноября 2016
Круг замкнулся
В минувшие выходные «Урал» сыграл против «Крыльев Советов». Самарцы никогда не были для «шмелей» каким-то принципиальным соперником, но недавние события, связанные с обоими клубами, перевернули всё с ног на голову, превратив обычную встречу двух аутсайдеров в матч тура.
7 ноября 2016 Реклама
Правила выбора боксерского мешка
Купить боксерские мешки предлагают многие компании, работающие в Москве и Санкт-Петербурге, однако выбрать следует ту, которая имеет положительные отзывы клиентов и за годы работы уже успела заслужить репутацию надежного поставщика.
4 ноября 2016
Всероссийский турнир по армейскому рукопашному бою в Екатеринбурге
Во Дворце игровых видов спорта в Екатеринбурге состоялся турнир на кубок Вооружённых сил России по армейскому рукопашному бою. Турнир традиционно посвящён памяти свердловчанина, Героя Советского Союза Юрия Исламова, погибшего в Афганистане.
3 ноября 2016
Первая тренировка «Автомобилиста» с Крикуновым
Главным тренером «Автомобилиста» после увольнения Андрея Разина стал Владимир Крикунов. Наш фотокорреспондент побывал на первой тренировке команды с новым тренером.
3 ноября 2016
Главным тренером «Урала» опять стал Александр Тарханов
Вадима Скрипченко, подавшего в отставку с поста наставника екатеринбургского ФК «Урал», заменил Александр Тарханов. Как писала «ОГ» ранее, именно этот специалист был одним из главных претендентов на пост главного тренера.
2 ноября 2016
Российские легкоатлеты, пропустившие Игры-2016, получат денежные компенсации
Российские легкоатлеты, вынужденно пропустившие Олимпийские игры в Рио-де-Жанейро, получат денежные компенсации от Фонда поддержки олимпийцев России. Общая сумма выплат составит около 40 миллионов рублей.
2 ноября 2016
От Матвеева до Хиддинга: кто возглавит «Урал» после Скрипченко
Недавний уход Вадима Скрипченко с поста главного тренера «Урала» оставил много неразрешённых вопросов. Сейчас главный из них— кто же будет стоять у руля команды в столь сложный для неё период? «ОГ» предлагает свой список претендентов на вакантную должность.