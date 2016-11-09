С начала года на Среднем Урале аварийность электросетей снизилась на 18%

В нынешнем году аварийность электросетей Свердловской области уменьшилась на 18% по сравнению с прошлым годом. Об этом доложил гендиректор компании "Россети" Олег Бударгин во время встречи с губернатором Евгением Куйвашевым.

Как сообщает департамент информполитики главы региона, в ходе состоявшегося разговора обсуждались вопросы стабильной работы объектов электроэнергетики Среднего Урала предстоящей зимой.

— Коллективы наших предприятий на территории Свердловской области вступили в зиму достойно. Пока справляемся, и будем делать всё для того, чтобы жители Среднего Урала чувствовали себя уверенно, — отметил Олег Бударгин.

По мнению Евгения Куйвашева, необходимо максимально повысить объёмы ремонтов электрооборудования. Это позволит снизить износ сетей и угрозу возникновения технических сбоев.

Олег Бударгин проинформировал, что ремонтная программа на Среднем Урале в нынешнем году увеличена на 10% и руководство "Россетей" намерено повторить такую же тактику в 2017 году.