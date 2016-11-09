В Екатеринбургском зоопарке ноябрь объявлен месяцем птиц

9 ноября 2016, 12:43 / Земства

Екатеринбургский зоопарк объявил ноябрь месяцем птиц. В павильоне "Обезьяны" 12 ноября в 15:00 пройдёт праздник "Синичкин день", где посетители узнают, какие кормушки полезны для птиц, сообщает пресс-служба учреждения. 

В течение месяца все желающие могут обогатить среду обитания пернатых питомцев Екатеринбургского зоопарка.

- Можно принести в зоопарк различные материалы, из которых сотрудники, ухаживающие за животными, сделают интересные и полезные игрушки. Пригодятся чистые металлические банки без зазубрин и вмятин, толстые бамбуковые палки, верёвки, канаты, цепи, карабины, кожаные сумки и перчатки, не пригодные для использования, пищевые красители, - отмечают в пресс-службе Екатеринбургского зоопарка.

Свои подарки для питомцев можно оставить на служебной или центральной проходной зоопарка. Из принесённых предметов сотрудники изготовят кормушки-загадки, в которых спрячут корм. Для всех, кто принесёт вещи для развлечения животных, пройдёт розыгрыш сувениров. 

Фото: Попугаи-неразлучники, Екатеринбургский зоопарк

Фото: изготовление элементов обогащения среды, Екатеринбургский зоопарк

Фото: Красноклювый тукан, Екатеринбургский зоопарк

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