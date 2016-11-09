Екатеринбург, Красноуфимский округ, Артинский и Ачитский ГО приняли самый большой "снежный заряд"

В минувшие сутки снежный циклон наиболее сильно ударил по западу Среднего Урала: помимо Екатеринбурга, где выпало 24 см снега, тяжело пришлось Красноуфимскому округу, Артинскому и Ачитскому городским округам, где средний слой снега составил 21 см.

Как сообщает департамент информполитики губернатора, в течение суток с 8ч. утра 8 ноября до 8ч. утра 9 ноября на уборке дорог регионального значения работали 378 единиц снегоуборочной техники.

Исполняя поручение лидера региона Евгения Куйвашева, вице-губернатор Сергей Швиндт потребовал от глав муниципалитетов нынешней зимой лично контролировать очистку подведомственных городов и посёлков от снега и льда. По его мнению, особое внимание необходимо уделить качественному содержанию территорий вокруг школ, детсадов, поликлиник, больниц и других социально значимых объектов.

Сотрудники Управления автомобильных дорог Свердловской области предполагают, что последствия непогоды удастся ликвидировать к 20ч. 9 ноября.