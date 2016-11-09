Дональд Трамп одержал победу на выборах в президенты США

Кандидат от Республиканской партии США Дональд Трамп одержал победу в президентской гонке, сообщили мировые информагентства. Несмотря на то, что обработка бюллетеней еще официально не завершена, Трамп уже гарантировал себе победу - он заручился поддержкой 270 выборщиков.

Сейчас уже известно, что главный соперник Трампа - Хиллари Клинтон уже позвонила ему и поздравила с победой. Тот, в свою очередь, поблагодарил её за достойную борьбу.

Отметим, Дональд Трамп официально стал кандидатом от Республиканской партии 19 июля. Миллиардер, глава компаний, занимающихся игорным и гостиничным бизнесом, в основном известен россиянам благодаря своим публичным заявлениям. Дональд Трамп в ходе предвыборной борьбы не раз заявлял, что международный кризис - результат политики администрации демократов под руководством Барака Обамы, а также обещал уладить отношения с Россией на тех условиях, которые будут устраивать обе стороны.

Отметим, кроме выборов президента, в США также прошли выборы в состав Палаты представителей и и Сенат Конгресса США. В 12 штатах и ряде городов состоялись выборы мэров и губернаторов.

Официально в должность вновь избранный глава государства вступит в январе 2017 года.