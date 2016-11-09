Произведения Алексея Иванова и Анны Матвеевой издадут в Китае

9 ноября 2016, 14:17 / Культура

Вчера, 8 ноября, в УрФУ подписали соглашение с Университетом Внутренней Монголии об издании в Китае произведений Алексея Иванова "Географ глобус пропил" и Анны Матвеевой "Перевал Дятлова". Об этом сообщили в пресс-службе университета.

Книги уже переведены на китайский язык. В соответствии с подписанным соглашением уральские авторы получат гонорары, а Университет Внутреннней Монголии (УВМ) - права на издание произведений "Географ глобус пропил" и "Перевал Дятлова" тиражом по тысяче экземпляров. 

"Книги предложила перевести специалист из международного отдела УрФУ Анна Бойкова. Роман "Географ глобус пропил" довольно известный, по нему даже сняли фильм, актёр Хабенский мне тоже очень нравится, поэтому я решилась на перевод. При работе возникали трудности с переводом фразеологизмов и цитат, поэтому я обращалась за помощью к друзьям. Также мы планируем организовать рекламу книги, которая, как нам кажется, будет популярна среди читателей в Китае", - рассказала пресс-службе УрФУ переводчик школы иностранных языкв УВМ Лан Тунтун.

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