Произведения Алексея Иванова и Анны Матвеевой издадут в Китае

Вчера, 8 ноября, в УрФУ подписали соглашение с Университетом Внутренней Монголии об издании в Китае произведений Алексея Иванова "Географ глобус пропил" и Анны Матвеевой "Перевал Дятлова". Об этом сообщили в пресс-службе университета.

Книги уже переведены на китайский язык. В соответствии с подписанным соглашением уральские авторы получат гонорары, а Университет Внутреннней Монголии (УВМ) - права на издание произведений "Географ глобус пропил" и "Перевал Дятлова" тиражом по тысяче экземпляров.