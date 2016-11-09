Владимир Путин поздравил нового президента США с победой на выборах

Сегодня кандидат от Республиканской партии США Дональд Трамп одержал победу в президентской гонке. По этому случаю Владимир Путин направил ему поздравительную телеграмму, сообщила пресс-служба Кремля.

В телеграмме Президент РФ выразил надежду на совместную работу по выведению российско-американских отношений из кризисного состояния и по решению актуальных вопросов международной повестки дня и поиску эффективных ответов на вызовы глобальной безопасности.

Владимир Путин также выразил уверенность, что выстраивание конструктивного диалога между Москвой и Вашингтоном, основывающегося на принципах равноправия, взаимного уважения и реального учёта позиций друг друга, отвечает интересам народов наших стран и всего мирового сообщества.

Президент РФ пожелал Дональду Трампу успехов в столь ответственной деятельности во главе государства.