В Екатеринбурге снегопад спровоцировал обрушение крыши на Заводе имени Калинина. ФОТО

В среду, 9 ноября, на территории Машиностроительного завода имени М.И. Калинина (МЗИК, входит в структуру концерна "Алмаз-Антей") произошло частичное обрушение кровли одного из производственных цехов. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области, на месте работают спасательные подразделения и представители предприятия. Подробности происшествия уточняются.

Между тем, по информации представителей СКР, крыша не выдержала веса снега:

- По предварительной информации, обрушение произошло из-за скопившегося на крыше снега после продолжительного снегопада, - сообщили в региональном СУ СКР.

По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Свердловской области организовано проведение доследственной проверки.

Отметим, за минувшие сутки в Екатеринбурге выпала половина месячной нормы осадков. Высота снежного покрова, накрывшего улицы Екатеринбурга к утру, составила 24 сантиметра. Работы по уборке снега в городе ведутся в интенсивном режиме. В результате снегопада по городу образовались сильные пробки.