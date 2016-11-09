Эшелон с 300 призывниками-свердловчанами отправится в Хабаровск

9 ноября 2016, 14:02

10 ноября в 8:00 состоятся торжественные проводы сразу 300 призывников-свердловчан для прохождения срочной службы в войска Восточного военного округа в Хабаровск.

На областном сборном пункте в Артёмовском районе пройдёт торжественный митинг с участием руководства военного комиссариата области, представителей общественных организаций и родителей, после чего для гостей состоится обзорная экскурсия по сборному пункту: будет показана организация вещевого обеспечения, размещения, быта и досуга призывников.

Журналистам планируется показать новшества в организации питания призывников: его впервые будут осуществлять посредством доставки горячих блюд из вагона-ресторана на всём протяжении маршрута. Ранее еду призывникам готовили силами походных полевых кухонь.

Время и место сбора представителей СМИ – центральный вход областного сборного пункта (Свердловская область, Артёмовский р-н, с. Большое Трифоново, поворот направо по указателю на областной сборный пункт), 8 утра местного времени.

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