Губернатор сформировал штаб по ликвидации последствий обрушения кровли на ЗиКе

По поручению губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева сформирован оперативный штаб по ликвидации последствий ЧП на Машиностроительном заводе им. М.И. Калинина.

Как сообщает департамент информполитики главы региона, к месту обрушения кровли одного из производственных цехов выехали начальник Главного управления МЧС России по Свердловской области Андрей Заленский и заместитель регионального министра промышленности и науки Виктория Казакова.