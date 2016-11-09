Губернатор сформировал штаб по ликвидации последствий обрушения кровли на ЗиКе

15 часов назад
Террористы захватили самолёт, следовавший в Екатеринбург
25 лет назад (в 1991 году) террористы захватили самолёт «Аэрофлота» ТУ-154, который должен был следовать по маршруту Минеральные Воды — Екатеринбург.
19 часов назад
Первый командующий национальной гвардией на Урале получил личный штандарт
Во вторник, 8 ноября, командующему Уральским округом войск Национальной гвардии генерал-лейтенанту Игорю Голлоеву был вручён личный штандарт. Назначенный в октябре, Голлоев стал первым командующим Уральским округом войск Национальной гвардии.
19 часов назад
Российские предприниматели откроют в Суйфэньхэ ресторан украинской кухни
18 из 19 помещений коммерческого использования на «Проспекте открытия бизнеса» в городе Суйфэньхэ займут российские торговые компании, пишет газета «Хэйлунцзянская экономика».
19 часов назад
Зимние каникулы в России закончатся 8 января
В следующем году новогодние праздники для россиян будут короче, чем в нынешнем.
22 часа назад
Число институтов УрО РАН сократится
Но слияния всех научных учреждений в единый исследовательский центр не произойдёт.
22 часа назад
Уральских студентов научат вести бизнес
Вчера в Екатеринбурге стартовал фестиваль инноваций «Иннофест». Он проходит в Уральском федеральном университете с 8 по 10 ноября. Принять участие в нём могут студенты, аспиранты и сотрудники любых вузов.
22 часа назад
В Екатеринбурге уже 21 человек заболел корью
Срочную иммунизацию медики планируют завершить десятого ноября.
22 часа назад
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22 часа назад
Уральцы нашли способ испытания лекарств на клетках человека
На научной конференции, посвящённой 10-летию работы Института клеточных технологий, исследователи из Екатеринбурга рассказали о своих достижениях. Результаты учёных Уральского государственного медицинского университета (УГМУ) и Уральского федерального университета (УрФУ), достигнутые благодаря использованию лабораторий Института медицинских клеточных технологий Екатеринбурга, позволят качественнее апробировать лекарственные средства.
22 часа назад
Дмитрий Медведев утвердил приоритетные проекты в сфере здравоохранения
Председатель правительства страны на президиуме Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам утвердил паспорта наиболее приоритетных проектов в сфере здравоохранения на ближайшие годы.