При обрушении крыши на Заводе имени Калинина погибли два человека

Два человека погибли и ещё 14 пострадали - такова уточнённая информация об обрушении крыши цеха на Машинстроительном заводе имени М.И. Калинина (входит в структуру концерна "Алмаз-Антей").

- По поступившим на данный момент сведениям, сегодня днём на территории промышленного предприятия в Екатеринбурге произошло обрушение бетонных перекрытий между 42-м и 10-м цехами, - сообщили "Областной газете" в Следственном управлении СКР по Свердловской области. - В результате инцидента, по сведениям на текущий момент, 2 человека погибли и 14 получили различные травмы.

Как сообщалось ранее, по поручению губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева сформирован оперативный штаб по ликвидации последствий ЧП. На место выехали начальник Главного управления МЧС России по Свердловской области Андрей Заленский и заместитель регионального министра промышленности и науки Виктория Казакова. Работают спасатели, следователи, представители руководства предприятия.

Напомним, по основной версии следственных органов крыша цеха рухнула, не выдержав веса снега: за минувшие сутки в Екатеринбурге выпала половина месячной нормы осадков. Высота снежного покрова на улицах Екатеринбурга к утру составила 24 сантиметра. Работы по уборке снега в городе ведутся в интенсивном режиме. В результате снегопада по городу образовались сильные пробки.