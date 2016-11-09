В Екатеринбургском цирке пройдёт праздник для сотрудников городской полиции

10 ноября в 15:00 в Екатеринбургском цирке состоится торжественное мероприятие, посвящённое Дню сотрудника ОВД, а также поздравление и вручение ценных подарков лучшему участковому Екатеринбурга.

На мероприятии будут присутствовать глава администрации Екатеринбурга, главы районных администраций, руководство городского УМВД и многие другие специально приглашённые гости.