В Екатеринбургском цирке пройдёт праздник для сотрудников городской полиции
9 ноября 2016, 14:23
10 ноября в 15:00 в Екатеринбургском цирке состоится торжественное мероприятие, посвящённое Дню сотрудника ОВД, а также поздравление и вручение ценных подарков лучшему участковому Екатеринбурга.
На мероприятии будут присутствовать глава администрации Екатеринбурга, главы районных администраций, руководство городского УМВД и многие другие специально приглашённые гости.
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