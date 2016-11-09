В Екатеринбургском цирке пройдёт праздник для сотрудников городской полиции

9 ноября 2016, 14:23

10 ноября в 15:00 в Екатеринбургском цирке состоится торжественное мероприятие, посвящённое Дню сотрудника ОВД, а также поздравление и вручение ценных подарков лучшему участковому Екатеринбурга.

На мероприятии будут присутствовать глава администрации Екатеринбурга, главы районных администраций, руководство городского УМВД и многие другие специально приглашённые гости.

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
Поделиться ссылкой
Печать

Ваш комментарий

Войдите на сайт через Вконтакте, Facebook, Yandex или Twitter и отправляйте комментарии от своего имени, или просто представьтесь в форме ниже.




Введите код с картинки в поле ниже или войдите на сайт через Вконтакте, Facebook, Yandex или Twitter, чтобы повторно не вводить код. captcha

Пожалуйста, заполните все поля. Все комментарии проходят премодерацию.

Последние новости
Что было раньше