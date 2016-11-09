В Екатеринбурге ради уборки снега будут устанавливать временные знаки запрета стоянки

С 7 ноября 2016 года по 15 апреля 2017 года знаки запрета стоянки транспортных средств могут появиться в Екатеринбурге на самых неожиданных участках улиц.

Как сообщает пресс-служба администрации Екатеринбурга, временные знаки на обочинах дорог будут устанавливать для облегчения уборки улиц от снега. Как известно, сейчас снегоуборочной технике трудно работать из-за припаркованных вдоль улиц машин.

В этой связи, комитет благоустройства администрации города просит водителей с пониманием отнестись к неудобствам и внимательно следить за появляющимися временными знаками.