Алексей Пьянков отказался вновь возглавить МУГИСО

Алексей Пьянков письменно отказался вновь стать министром по управлению госимуществом Свердловской области.

"Несмотря на оказанное мне губернатором Свердловской области доверие, считаю невозможным приступить к исполнению обязанностей министра до снятия всех выдвинутых против меня обвинений, - написано в документе, подписанном Алексеем Пьянковым. - Я открыто заявляю, что все обвинения в мой адрес - абсурдны и беспочвенны, уголовное дело сфальсифицировано, и я готов доказывать и отстаивать свою позицию в ходе проводимого расследования. Вместе с этим, я всегда поддерживал и поддерживаю позицию замгенпрокурора РФ Юрия Пономарёва и до момента принятия окончательного процессуального решения по делу, любой чиновник, независимо от статуса, должен быть отстранён от исполнения служебных обязанностей. Принятие предложения вернуться на пост министра означало бы неуважение по отношению к позиции замгенпрокурора, мнением которого я всегда руководствовался в своей работе, а также было бы некорректно по отношению к губернатору. Я благодарен руководителю за оказанное доверие, но не хочу подрывать авторитет губернатора. В связи с этим считаю целесообразным отказаться от предложения возглавить министерство сейчас. Я буду готов вернуться к работе, когда все обвинения будут сняты".

Напомним, Алексей Пьянков весной 2016 года был арестован в связи с расследованием дела о коррупции. В конце октября нынешнего года было принято решение об его освобождении из-под домашнего ареста под залог. Вчера на заседании областного правительства стало известно, что губернатор предложил ему стать исполняющим обязанности главы МУГИСО.