При разборе завалов на Заводе имени Калинина обнаружено тело третьего погибшего

Тело ещё одного погибшего было обнаружено в эти минуты под завалами в цеху на машиностроительном заводе имени Калинина в Екатеринбурге. Таким образом, по информации регионального управления СКР, число погибших достигло трёх человек. 14 человек получили травмы разной степени тяжести.

- Не исключено. что под завалами могут находиться еще несколько человек, - сообщили представители СКР. - В самое ближайшее время будет решен вопрос о возбуждении уголовного дела.

Как сообщалось ранее, сегодня в Екатеринбурге произошло обрушение бетонных перекрытий между 42-м и 10-м цехами. По основной версии следственных органов крыша цеха рухнула, не выдержав веса снега: за минувшие сутки в Екатеринбурге выпала половина месячной нормы осадков. Высота снежного покрова на улицах Екатеринбурга к утру составила 24 сантиметра. Работы по уборке снега в городе ведутся в интенсивном режиме. В результате снегопада по городу образовались сильные пробки.

Сейчас по поручению губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева сформирован оперативный штаб по ликвидации последствий ЧП. На место выехали начальник Главного управления МЧС России по Свердловской области Андрей Заленский и заместитель регионального министра промышленности и науки Виктория Казакова, а также исполняющий обязанности руководителя регионального СУ СКР Михаил Бусылко. Работают спасатели, следователи, представители руководства предприятия.