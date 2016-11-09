Руководителем МУГИСО временно назначен Сергей Зырянов

Губернатор Евгений Куйвашев подписал распоряжение о назначении вице-губернатора Сергея Зырянова исполняющим обязанности министра по управлению госимуществом Свердловской области. Об этом сообщил департамент информполитики главы региона.

Напомним, вчера на заседании областного правительства стало известно, что Алексею Пьянкову предложено стать и.о. главы МУГИСО. Однако сегодня на встрече с Евгением Куйвашевым он заявил о невозможности занять этот пост до того момента, пока с него не снимут все обвинения.