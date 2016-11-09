Губернатор подписал указ о назначении Игоря Трофимова главой областного минздрава

9 ноября 2016, 15:35 / Политика

Губернатор Евгений Куйвашев подписал указ о назначении Игоря Трофимова министром здравоохранения Свердловской области.

Об этом написал пресс-секретарь областного минздрава Константин Шестаков на своей странице в Фейсбуке.

Появление такого указа главы региона обозначает, что перед названием должности Игоря Трофимова исчезла приставка "исполняющий обязанности", появившаяся в связи с проводимой сейчас реформой правительства Свердловской области.

Напомним, Игорь Трофимов возглавил региональный минздрав весной нынешнего года. 

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