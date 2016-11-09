По факту гибели четырёх человек на заводе имени Калинина возбуждено уголовное дело

Уголовное дело по части 3 статьи 216 УК РФ ("Нарушение правил безопасности при ведении работ, повлекшее по неосторожности смерть двух и более человек") возбудили следователи по факту обрушения крыши цеха на заводе имени Калинина в Екатеринбурге.

- По данным следствия, в результате инцидента погибли 4 человека: трое мужчин - 60, 54 и 30 лет, а также ещё один мужчина, данные о личности которого устанавливаются, - сообщили в СУ СКР по Свердловской области. - Кроме того, в результате случившегося различные травмы получили 14 человек, им оказывается необходимая медпомощь.

По имеющейся на данный час информации, в цеху находились свыше 100 человек.

Отметим, в среду, 9 ноября, около 13:25 в Екатеринбурге произошло обрушение бетонных перекрытий между 42-м и 10-м цехами. По первоначальной версии, крыша провалилась под тяжестью снега. По поручению губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева сформирован оперативный штаб по ликвидации последствий ЧП. На место выехали начальник Главного управления МЧС России по Свердловской области Андрей Заленский и заместитель регионального министра промышленности и науки Виктория Казакова, а также исполняющий обязанности руководителя регионального СУ СКР Михаил Бусылко. Работают спасатели, следователи, представители руководства предприятия.