Органы СКР начали проверку инцидента с самолётом "Уральских авиалиний"

Уральское следственное управление на транспорте СКР начало доследственную проверку по факту вынужденной посадки самолёта "Уральских авиалиний" в Тюмени.

Как сообщили в пресс-службе этого ведомства, 8 ноября 2016 года у самолёта А-320 (аэробуса), летевшего из Екатеринбурга в Пекин, сработал датчик "неисправность в электрооборудовании". В связи с этим командир воздушного судна принял решение о вынужденной посадке. На борту самолёта в этот момент находился 141 пассажир, в том числе один ребёнок.

Самолёт благополучно приземлился в тюменском аэропорту Рощино в 22 ч. 43 мин 8 ноября. Никто из пассажиров в результате этого не пострадал. 9 ноября в 5 ч. 50 мин они улетели в Пекин на резервном самолёте.