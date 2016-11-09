Руководителем "Корпорации развития" временно назначен замгендиректора по строительству Сергей Новицкий

На состоявшемся в среду, 9 ноября, заседании наблюдательного совета АО "Корпорация развития", которое прошло в Тюмени, было принято решение о временном назначении на пост генерального директора Сергея Новицкого. Как сообщили в пресс-службе "КР", ранее руководитель занима пост заместителя генерального директора по строительству.

По информации "КР", 67-летний Сергей Новицкий работает в должности замгендиректора с 2013 года. До этого он в течение трёх лет занимал пост заместителя гендиректора по работе с территориальными управлениями и координации строительства в компании "Ямалгазинвест", входящую в структуру "Газпрома". Работал в структурах "Газпрома", Министерстве путей сообщения, нефтегазовой отрасли. Кандидат экономических наук.

Как сообщалось ранее, генеральный директор АО "Корпорация развития" Сергей Маслов и его заместитель, Владимир Караманов, были арестованы Ленинским судом Ростова-на-Дону до 30 ноября. По данным следствия, в 2013 году генеральный директор акционерного общества и его первый заместитель, действуя в сговоре с руководством ОАО "Банк "Народный кредит", разместили в указанном кредитном учреждении в преддверии отзыва лицензии свыше 1 млрд рублей, принадлежащих корпорации. Затем злоумышленники перечислили денежные средства на счета лжеорганизаций по фиктивным основаниям и похитили.

Вместе с Масловым и Карамановым в Ростове арестованы также председатель совета директоров "РИТЦ-банка" Дмитрий Хасанов и член совета директоров этого же банка Эльмира Милосердова: они оказывали руководству "КР" финансовые и юридические услуги. Также под стражей по обвинению в хищении из банка "Народный кредит" более 10 млрд рублей находятся бывший заместитель министра энергетики РФ и собственник "Народного кредита" Станислав Светлицкий, являющийся другом Сергея Маслова, зампред этого кредитного учреждения Ирина Переверзева, начальник службы безопасности банка Николай Молотилкин и бухгалтер Майя Нюшкова.

Позднее суд арестовал имущество Маслова в целях возмещения ущерба по уголовному делу.