Эксперты расскажут об организации офтальмологической помощи на Среднем Урале

10 ноября в 12:00 в ТАСС (проспект Ленине, 50Б) состоится пресс-конференция, посвященная региональным особенностям организации офтальмологической помощи в Свердловской области.

Главный офтальмолог Свердловской области, генеральный директор Екатеринбургского центра МНТК "Микрохирургия глаза" Олег Шиловских, главный детский офтальмолог города Екатеринбурга, заведующая отделением охраны детского зрения Екатеринбургского центра МНТК "Микрохирургия глаза" Надежда Токаренко и председатель автономной некоммерческой организации "Белая трость" Олег Колпащиков расскажут об основных причинах заболеваемости органов зрения среди детского и взрослого населения, о новых методах диагностики, коррекции зрения и имплантации частей глаза, а также поделятся способами реабилитации людей, имеющих проблемы со зрением, и мерах по обеспечению доступности офтальмологической помощи в уральской глубинке.