Губернатор провёл заседание оперативного штаба по ликвидации последствий обрушения кровли на ЗиКе

9 ноября 2016, 17:03 / Общество

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев провёл заседание оперативного штаба по ликвидации последствий обрушения бетонных перекрытий между производственными цехами Машиностроительного завода им. М.И. Калинина.

Напомним, в результате этого инцидента погибли 4 человека и 14 работников завода получили различные травмы. По этому факту возбуждено уголовное дело.

Как сообщает департамент информполитики губернатора, пожарно-спасательные подразделения ГУ МЧС России по Свердловской области эвакуировали из зоны обрушения сто человек. Евгений Куйвашев распорядился предоставить спасателям специальную подъёмную технику для разбора завалов. В настоящее время на месте происшествия работают все подразделения ГУ МЧС России по Свердловской области. Кроме того, туда выехали 17 машин скорой медпомощи, две из которых — из Территориального центра медицины катастроф.

По поручению губернатора, на территории ЗиКа находится первый вице-губернатор Алексей Орлов. Он координирует работу всех учреждений. В настоящее время на заводе собрались представители 160 различных ведомств.

Пострадавшие в результате ЧП люди доставлены в Центральную городскую клиническую больницу № 23 Екатеринбурга. Семь человек из них уже полностью обследованы. У одного из пострадавших обнаружены тяжёлые травмы - ушиб сердца, перелом позвоночника и закрытая черепно-мозговая травма. У остальных шести человек, по диагнозу врачей - состояние средней степени тяжести. Все госпитализированы в травматологическое отделение. Причём один человек в настоящее время находится операционной. Ещё семь человек сейчас ожидают обследования. По предварительным оценкам врачей, состояние их здоровья можно назвать средней степени тяжести. Предполагается, что все пострадавшие будут госпитализированы в травматологическое отделение. В клинике работает главный хирург и травматолог города.

Открыта "горячая линия", на которой работают психологи Уральского филиала центра экстренной психологической помощи МЧС России: тел. 8 (343) 312-44-96.

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