Губернатор провёл заседание оперативного штаба по ликвидации последствий обрушения кровли на ЗиКе

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев провёл заседание оперативного штаба по ликвидации последствий обрушения бетонных перекрытий между производственными цехами Машиностроительного завода им. М.И. Калинина.

Напомним, в результате этого инцидента погибли 4 человека и 14 работников завода получили различные травмы. По этому факту возбуждено уголовное дело.

Как сообщает департамент информполитики губернатора, пожарно-спасательные подразделения ГУ МЧС России по Свердловской области эвакуировали из зоны обрушения сто человек. Евгений Куйвашев распорядился предоставить спасателям специальную подъёмную технику для разбора завалов. В настоящее время на месте происшествия работают все подразделения ГУ МЧС России по Свердловской области. Кроме того, туда выехали 17 машин скорой медпомощи, две из которых — из Территориального центра медицины катастроф.

По поручению губернатора, на территории ЗиКа находится первый вице-губернатор Алексей Орлов. Он координирует работу всех учреждений. В настоящее время на заводе собрались представители 160 различных ведомств.

Пострадавшие в результате ЧП люди доставлены в Центральную городскую клиническую больницу № 23 Екатеринбурга. Семь человек из них уже полностью обследованы. У одного из пострадавших обнаружены тяжёлые травмы - ушиб сердца, перелом позвоночника и закрытая черепно-мозговая травма. У остальных шести человек, по диагнозу врачей - состояние средней степени тяжести. Все госпитализированы в травматологическое отделение. Причём один человек в настоящее время находится операционной. Ещё семь человек сейчас ожидают обследования. По предварительным оценкам врачей, состояние их здоровья можно назвать средней степени тяжести. Предполагается, что все пострадавшие будут госпитализированы в травматологическое отделение. В клинике работает главный хирург и травматолог города.

Открыта "горячая линия", на которой работают психологи Уральского филиала центра экстренной психологической помощи МЧС России: тел. 8 (343) 312-44-96.