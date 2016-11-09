МЧС не интересует, выйдут ли газеты

В связи с ЧП на заводе имени Калинина в Екатеринбурге поставлен под угрозу выход очередного номера "Областной газеты" и других изданий, которые отпечатывает типография "Прайм Принт Екатеринбург". Дело в том, что производственные мощности предприятия находятся на территории ПАО "Машиностроительный завод им. М.И. Калинина" и оказались в непосредственной близости от места обрушения.

Сейчас в связи с ЧП проезд к типографии оказался за зоной ограждения - ленточкой, которой работники аварийно-спасательных служб оградили место происшествия. Машины и сотрудников типографии не пропускают.

- Для нас важнее всего безопасность людей, - пояснили корреспонденту "ОГ" в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области. - Специалисты оценили степень опасности и оцепили территорию вплоть до полного завершения работ. Сейчас там работает тяжёлая техника, ни о каком присутствии за оцеплением посторонних не может быть речи".

На вопрос, возможен ли допуск сотрудников типографии к месту работы, чтобы не сорвать выпуск газеты, в пресс-службе сказали, что этот вопрос спасателей мало интересует.

В типографии пояснили, что сейчас они пытаются решить с находящимися на месте представителями ведомства возможность проезда.

- Стопроцентной гарантии, к сожалению, я дать не могу, - сообщил гендиректор типографии Андрей Кокорин. - Пытаемся договориться. Если пропустят под ленточку, то всё будет нормально.

Напомним, сегодня на территории завода имени Калинина произошло обрушение крыши одного из цехов, в результате чего погибли 4 и получили травмы 14 работников предприятия. Пострадавшие доставлены в Центральную городскую клиническую больницу № 23 Екатеринбурга.