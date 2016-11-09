Главу свердловского минтранса Александра Сидоренко отправили в отставку

Министра транспорта и связи Свердловской области Александра Сидоренко отправили в отставку. Эту информацию "ОГ" подтвердили в департаменте информполитики губернатора.

— Уже вчера на момент проведения заседания правительства Александр Сидоренко не был министром. Он в отставке. Исполняющим обязанности министра назначен его заместитель Алексей Рукавишников, — прокомментировал "ОГ" ситуцию директор департамента информационной политики губернатора Свердловской области Александр Иванов.

Также сегодня стало известно, что следователи четвёртого следственного управления ГСУ СКР совместно с ФСБ провели обыски в коттедже Александра Сидоренко. По предварительной информации, в отношении уже экс-главы министерства возбуждено уголовное дело по факту незаконного участия в предпринимательской деятельности. Сам Александр Сидоренко сейчас находится в отпуске и отсутствует на территории Свердловской области.