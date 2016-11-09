Обзор криминальной хроники среды, 9 ноября

Полиция задержала участника резонансного дорожного конфликта

Водитель автомашины BMW, набросившийся с молотком на оппонента в дорожном конфликте, задержан утром 9 ноября. Как сообщили в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу, накануне на перекрёстке проспекта Ленина и улицы Восточная водители вступили в словесную перепалку, в ходе которой один из водителей достал молоток и с его помощью разбил боковое стекло УАЗа и нанёс телесные повреждения оппоненту. Задержанный оказался жителем Двуреченска. Осознавая противоправность своих действий, мужчина тем не менее не раскаялся в содеянном. Свои действия он объяснил тем, что его "подрезали" и "оскорбили". В отношении дебошира возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 213 УК РФ ("Хулиганство"). Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы. До решения суда подозреваемый будет находиться под подпиской о невыезде.

Екатеринбуржец погиб во время уборки снега и наледи

По информации СКР, трагический инцидент произошёл днём в среду, 9 ноября, на улице Шаумяна. 41-летний мужчина осуществлял чистку снега при помощи скребка с козырька балкона, расположенного на последнем, пятом этаже. По неустановленной пока причине мужчина сорвался и при ударе о землю получил телесные повреждения, от которых скончался на месте происшествия. Выясняются все обстоятельства случившегося, проводится опрос сотрудников управляющей компании и очевидцев. Запрошена необходимая документация, касающаяся трудовых отношений и обеспечения мер безопасности при проведении работ. Назначен комплекс экспертиз.

Житель Ивделя, убивший соседа сестры, предстанет перед судом

Передано в суд уголовное дело в отношении 25-летнего жителя Ивделя, который в начале сентября убил местного жителя. Установлено, что 9 сентября 2016 года обвиняемый находился по месту жительства своей сестры в доме по улице Южная в городе Ивдель. Мужчина приехал в гости к родственнице для того, чтобы поводиться с малолетними племянниками на время отсутствия сестры. Там у него возникла бытовая ссора с 33-летним мужчиной, проживающим в соседней комнате. На почве конфликта злоумышленник нанес своему оппоненту удар ножом в брюшную полость, в результате чего потерпевший впоследствии скончался. Изначально молодой человек утверждал, что пытался защититься от агрессивного противника, однако эксперты доказали обратное. Отвечать ему придётся по ч. 4 ст. 111 УК РФ ("Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего").

В Тавде задержан похититель бензопилы

Уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 УК РФ ("Кража"), возбуждено в отношении жителя Тавды, укравшего бензопилу стоимостью 17 тысяч рублей у соседа. Как сообщает ГУ МВД по Свердловской области, похитителем оказался 29-летний мужчина, ранее неоднократно судимый за грабёж и вымогательства, официально не работающий. Подозреваемый пояснил, что совершил хищение из корыстных побуждений. Ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет.