Обзор криминальной хроники среды, 9 ноября

9 ноября 2016, 18:12 / Общество

Полиция задержала участника резонансного дорожного конфликта

Водитель автомашины BMW, набросившийся с молотком на оппонента в дорожном конфликте, задержан утром 9 ноября. Как сообщили в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу, накануне на перекрёстке проспекта Ленина и улицы Восточная водители вступили в словесную перепалку, в ходе которой один из водителей достал молоток и с его помощью разбил боковое стекло УАЗа и нанёс телесные повреждения оппоненту. Задержанный оказался жителем Двуреченска. Осознавая противоправность своих действий, мужчина тем не менее не раскаялся в содеянном. Свои действия он объяснил тем, что его "подрезали" и "оскорбили". В отношении дебошира возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 213 УК РФ ("Хулиганство"). Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы. До решения суда подозреваемый будет находиться под подпиской о невыезде.

Екатеринбуржец погиб во время уборки снега и наледи

По информации СКР, трагический инцидент произошёл днём в среду, 9 ноября, на улице Шаумяна. 41-летний мужчина осуществлял чистку снега при помощи скребка с козырька балкона, расположенного на последнем, пятом этаже. По неустановленной пока причине мужчина сорвался и при ударе о землю получил телесные повреждения, от которых скончался на месте происшествия. Выясняются все обстоятельства случившегося, проводится опрос сотрудников управляющей компании и очевидцев. Запрошена необходимая документация, касающаяся трудовых отношений и обеспечения мер безопасности при проведении работ. Назначен комплекс экспертиз.

Житель Ивделя, убивший соседа сестры, предстанет перед судом

Передано в суд уголовное дело в отношении 25-летнего жителя Ивделя, который в начале сентября убил местного жителя. Установлено, что 9 сентября 2016 года обвиняемый находился по месту жительства своей сестры в доме по улице Южная в городе Ивдель. Мужчина приехал в гости к родственнице для того, чтобы поводиться с малолетними племянниками на время отсутствия сестры. Там у него возникла бытовая ссора с 33-летним мужчиной, проживающим в соседней комнате. На почве конфликта злоумышленник нанес своему оппоненту удар ножом в брюшную полость, в результате чего потерпевший впоследствии скончался. Изначально молодой человек утверждал, что пытался защититься от агрессивного противника, однако эксперты доказали обратное. Отвечать ему придётся по ч. 4 ст. 111 УК РФ ("Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего").

В Тавде задержан похититель бензопилы

Уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 УК РФ ("Кража"), возбуждено в отношении жителя Тавды, укравшего бензопилу стоимостью 17 тысяч рублей у соседа. Как сообщает ГУ МВД по Свердловской области, похитителем оказался 29-летний мужчина, ранее неоднократно судимый за грабёж и вымогательства, официально не работающий. Подозреваемый пояснил, что совершил хищение из корыстных  побуждений. Ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет.

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
Поделиться ссылкой
Печать

Ваш комментарий

Войдите на сайт через Вконтакте, Facebook, Yandex или Twitter и отправляйте комментарии от своего имени, или просто представьтесь в форме ниже.




Введите код с картинки в поле ниже или войдите на сайт через Вконтакте, Facebook, Yandex или Twitter, чтобы повторно не вводить код. captcha

Пожалуйста, заполните все поля. Все комментарии проходят премодерацию.

Новое в рубрике Общество

46 минут назад

При обрушении крыши на ЗиКе погибли четыре человека
9 ноября, днём на заводе имени Калинина в Екатеринбурге произошло обрушение бетонных перекрытий между 42-м и 10-м цехами. В результате инцидента 4 человека погибли и 14 получили различные травмы. По этому факту возбуждено уголовное дело.

час назад

Обеспечьте растения зимней «одеждой»
Некоторые виды садовых растений страдают от морозов, особенно если зима выдаётся малоснежной.

час назад

От непрошеных гостей
Как уберечь зимой свою дачу от лихих людишек

час назад

Утеплять ли загородный дом?
Одна из неизбежных опасностей, поджидающих садоводов зимой, – это мороз. Он может навредить как садовому домику и имуществу, так и многолетним растениям на грядках. По прогнозам синоптиков, эта зима на Среднем Урале будет в среднем холоднее, чем две предыдущие. Стабильные -20 в январе и феврале могут серьёзно проморозить деревянный дачный домик, к этому надо быть готовым.

час назад

И деревья спасены, и зайцы целы
В стремлении сберечь садовые растения не стоит губить лесных гостей. Защита от зайцев, способных подгрызть дачные посадки, не должна им навредить.

час назад

Подкармливать птиц зимой в саду надо регулярно
С наступлением холодов и установлением снежного покрова стоит задуматься о корме для насекомоядных пернатых: синицах, поползнях, пищухах, дятлах. Все они остаются зимовать у нас на Урале, и нередко именно садоводы помогают им выжить в холода.

час назад

Погреб тоже нужно подготовить!
Перед морозами требуют внимания и подземные помещения.

час назад

Лопаты в руки – и вперёд!
Хорошая метель может буквально за несколько часов укрыть участок толстым слоем снега, превратив его в один большой сугроб.

2 часа назад

29 новых налогов
В 2017 году в Скипидарске будут введены новые налоги, пошлины и сборы.

19 часов назад

Террористы захватили самолёт, следовавший в Екатеринбург
25 лет назад (в 1991 году) террористы захватили самолёт «Аэрофлота» ТУ-154, который должен был следовать по маршруту Минеральные Воды — Екатеринбург.

Последние новости
Что было раньше