"Синара" переиграла "Урал" в благотворительном матче

Мини-футбольный клуб "Синара" одержал победу над "Уралом" в благотворительном матче, проходившем в ДИВСе - 3:2.

Все собранные от продажи билетов средства были переданы на лечение Данилы Сивчука, который борется с тяжёлой болезнью.

В ходе развлекательного мероприятия футболисты обеих команд соревновались в точности ударов, в пробитии футбольных буллитов, ну, и, конечно, провели матч между собой.

Первый тайм команды играли мини-футбольным мячом, а второй - футбольным. Успех отпраздновали футболисты "Синары", отправившие в ворота "шмелей" три мяча, на что "Урал" ответил дублем Александра Ставпеца.

Помимо этого у всех зрителей была возможность сфотографироваться с Романом Павлюченко до матча, а также задать вопросы новому главному тренеру "Урала" Александру Тарханову.