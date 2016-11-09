«Спутник» в овертайме проиграл в гостях «Торосу»

Хоккеисты нижнетагильского «Спутника» снова не смогли прервать серию поражений – в Нефтекамске уральцы проиграли в овертайме «Торосу» 2:3 (1:1, 0:1, 1:0, 0:1).

Заброшенные шайбы у тагильчан на счету Дениса Курепанова и Евгения Гасникова.

«Спутник» записал в турнирную таблицу одно очко, сейчас у «Спутника» 29 очков после 21 матча и 17-е место в турнирной таблице регулярного чемпионата ВХЛ.