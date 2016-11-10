«Лисицы» выиграли гостевой матч Евролиги

В третьем туре группового раунда женской баскетбольной Евролиги баскетболистки «УГМК» обыграли в турецком городе Антакья местный клуб «Хатай Бюйюкшехир» со счётом 73:64 (24:11, 16:16, 16:14, 17:23).

Самой результативной в составе «лисиц» стала Бриттни Грайнер (19 очков).