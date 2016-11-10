Губернатор поздравил свердловских полицейских с профессиональным праздником

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поздравил уральских полицейских с Днём сотрудника органов внутренних дел.

– Благодарю всех сотрудников и ветеранов органов внутренних дел Свердловской области за добросовестную службу и весомый вклад в обеспечение общественной безопасности и повышение качества жизни в регионе, – отметил Евгений Куйвашев.

Напомним, на Среднем Урале действует целевая программа "Безопасность жизнедеятельности населения Свердловской области" на 2014-2020 годы. В её рамках на территории нашего региона создаётся система круглосуточного видеонаблюдения за ситуацией в местах массового пребывания людей. Кроме того, в Свердловской области многое делается для обновления материально-технической базы подразделений полиции.