Губернатор поздравил свердловских полицейских с профессиональным праздником

9 часов назад
Свердловские власти построили для себя гостиницу в лесу
80 лет назад на берегу Верх-Сысертского пруда (на нынешней территории природного парка «Бажовские места») появился первый на Урале Дом охотника.
14 часов назад
При обрушении крыши на ЗиКе погибли четыре человека
9 ноября, днём на заводе имени Калинина в Екатеринбурге произошло обрушение бетонных перекрытий между 42-м и 10-м цехами. В результате инцидента 4 человека погибли и 14 получили различные травмы. По этому факту возбуждено уголовное дело.
15 часов назад
Обеспечьте растения зимней «одеждой»
Некоторые виды садовых растений страдают от морозов, особенно если зима выдаётся малоснежной.
15 часов назад
От непрошеных гостей
Как уберечь зимой свою дачу от лихих людишек
15 часов назад
Утеплять ли загородный дом?
Одна из неизбежных опасностей, поджидающих садоводов зимой, – это мороз. Он может навредить как садовому домику и имуществу, так и многолетним растениям на грядках. По прогнозам синоптиков, эта зима на Среднем Урале будет в среднем холоднее, чем две предыдущие. Стабильные -20 в январе и феврале могут серьёзно проморозить деревянный дачный домик, к этому надо быть готовым.
15 часов назад
И деревья спасены, и зайцы целы
В стремлении сберечь садовые растения не стоит губить лесных гостей. Защита от зайцев, способных подгрызть дачные посадки, не должна им навредить.
15 часов назад
Подкармливать птиц зимой в саду надо регулярно
С наступлением холодов и установлением снежного покрова стоит задуматься о корме для насекомоядных пернатых: синицах, поползнях, пищухах, дятлах. Все они остаются зимовать у нас на Урале, и нередко именно садоводы помогают им выжить в холода.
15 часов назад
Погреб тоже нужно подготовить!
Перед морозами требуют внимания и подземные помещения.
15 часов назад
Лопаты в руки – и вперёд!
Хорошая метель может буквально за несколько часов укрыть участок толстым слоем снега, превратив его в один большой сугроб.
16 часов назад
29 новых налогов
В 2017 году в Скипидарске будут введены новые налоги, пошлины и сборы.