Руководство ВКО "Алмаз-Антей" поможет семьям погибших и пострадавших ЗиКа
10 ноября 2016, 08:49 / Общество
Руководство концерна ВКО "Алмаз - Антей" окажет материальную помощь семьям погибших и пострадавших работников Машиностроительного завода им. М.И. Калинина (ЗиК). Об этом сообщается на сайте предприятия.
Здание, в котором обрушилась кровля, было построено в 1950-е годы, в нём размещались два цеха. В момент ЧП там находились 119 сотрудников ЗиКа.
—В настоящее время аварийное здание обесточено, возгорания на месте происшествия нет. Ведутся работы по ликвидации последствий обрушения кровли. В концерне ВКО "Алмаз - Антей" создана специальная комиссия по установлению причин происшествия, — отмечает организация.
Кроме того, руководство концерна приняло решение оказать всестороннюю помощь при организации похорон погибших.
Напомним, в среду, 9 ноября, около 13:25 в Екатеринбурге произошло обрушение бетонных перекрытий между 42-м и 10-м цехами. По первоначальной версии, крыша провалилась под тяжестью снега. По поручению губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева сформирован оперативный штаб по ликвидации последствий ЧП. В результате обрушения кровли четыре человека погибли и ещё 14 получили травмы. Следователи возбудили уголовное дело. Евгений Куйвашев провёл заседание оперативного штаба по ликвидации последствий обрушения бетонных перекрытий между производственными цехами завода.
Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области