Мэр Камышлова Чухарев пойдёт под суд за превышение должностных полномочий

Заместитель прокурора Свердловской области Александр Чернышёв утвердил обвинительное заключение в отношении главы Камышловского городского округа Михаила Чухарева, обвиняемого в превышении должностных полномочий. Ущерб от действий чиновника превысил 18 млн рублей.

Как сообщает пресс-служба надзорного ведомства, уголовное дело будет направлено в Камышловский городской суд после вручения копии обвинительного заключения.

Напомним, следователи возбудили уголовное дело в отношенииМихаила Чухарева по пункту "в" части 3 статьи 286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий"). В ноябре 2013 года администрация Камышловского ГО заключила контракт с одной из организаций на возведение малоэтажных жилых домов в рамках программы по переселению граждан из аварийных зданий. Подрядчик так и не закончил строительство, а чиновник подписал документы о приёмке работ.

Как отмечает Cледственный комитет по Свердловской области, в двух домах не было электричества, водопровода, канализации и внутренней отделки. Таким образом, Чухарев своими действиями причинил ущерб Камышловскому ГО на сумму 18,3 млн рублей.

В мае 2016 года суд с учётом позиции прокуратуры отстранил Михаила Чухарева от занимаемой должности, а месяц спустя — арестовал его имущество.

Фото: администрация Камышловского городского округа