Леонид Рапопорт вновь назначен областным министром физкультуры и спорта

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал указ о назначении Леонида Рапопорта на должность регионального министра физической культуры и спорта.

Об этом сообщила на своей странице в Фейсбуке сотрудница департамента информационной политики губернатора Свердловской области Екатерина Ятнова. Подписание такого указа главой региона означает, что перед названием должности Леонида Рапопорта исчезло словосочетание "исполняющий обязанности", появившееся в ходе реформы областного правительства. Кроме того, одновременно изменилось и само название министерства. С 2011 года до нынешнего ноября это ведомство называлось министерством физической культуры, спорта и молодёжной политики.

Напомним, Леонид Рапопорт возглавляет это ведомство с 2009 года.

Фото: Александр Исаков