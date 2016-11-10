Леонид Рапопорт вновь назначен областным министром физкультуры и спорта
10 ноября 2016, 09:55 / Политика
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал указ о назначении Леонида Рапопорта на должность регионального министра физической культуры и спорта.
Об этом сообщила на своей странице в Фейсбуке сотрудница департамента информационной политики губернатора Свердловской области Екатерина Ятнова. Подписание такого указа главой региона означает, что перед названием должности Леонида Рапопорта исчезло словосочетание "исполняющий обязанности", появившееся в ходе реформы областного правительства. Кроме того, одновременно изменилось и само название министерства. С 2011 года до нынешнего ноября это ведомство называлось министерством физической культуры, спорта и молодёжной политики.
Напомним, Леонид Рапопорт возглавляет это ведомство с 2009 года.
Фото: Александр Исаков