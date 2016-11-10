За минувшие сутки режим прекращения огня в Сирии нарушался боевиками 48 раз

По информации Министерства обороны РФ, в течение суток 9 ноября антиправительственные формирования на территории Сирии нарушили режим прекращения огня 48 раз. Обстрелы велись в провинциях Алеппо, Дамаск, Латакия, Хама и Эс-Сувейда, говорится в информационном бюллетене Центра по примирению враждующих сторон в Сирии.

"Российские ВКС и ВВС Сирии по оппозиционным вооружённым формированиям, заявившим о прекращении боевых действий и сообщившим в российский или американский центры примирения сведения о своём расположении, удары не наносили", говорится в информационном сообщении.

Между тем некоторые лидеры действующих на территории Сирии террористических группировок выступили в среду с обращением, в котором выразили готовность начать мирные переговоры с целью прекращения огня в районе Алеппо.

"Для того чтобы спасти жизни тысячам мусульман, мы выражаем готовность участвовать в мирных переговорах с целью прекращения огня при условии наличия гарантии (при поручительстве) со стороны российского руководства, ООН и уполномоченных представителей правительств Саудовской Аравии и Турции", - цитирует ТАСС совместное заявление группировок "Корпус Леванта" и фронт "Ансар-ад-Дин", размещённом в аккаунтах боевиков в социальных сетях.

Всего же в Сирии только в течение вчерашнего дня к процессу примирения официально присоединились 4 населённых пункта. Таким образом, их общее число достигло 914. А вот число вооружённых отрядов, соблюдающих режим перемирия, не изменилось - их по прежнему 69.