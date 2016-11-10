В среду, 9 ноября, в начале четвертого часа под Каменском-Уральским столкнулись два школьных автобуса. ДТП произошло в селе Сипавском, сообщил интернет-портал "КU66.ru" со ссылкой на местный отдел ГИБДД.

Один из автобусов ехал пустым за ребятами, другой - вёз детей из школы в селе Новый Быт. По словам очевидцев, водитель пустого автотранспорта превысил скоростной режим и начал входить в поворот, в результате машину повело в занос. На перекрёстке автобус, полный детей, вынужденно врезался в него.