Под Каменском-Уральским столкнулись два школьных автобуса
10 ноября 2016, 10:18 / Земства
В среду, 9 ноября, в начале четвертого часа под Каменском-Уральским столкнулись два школьных автобуса. ДТП произошло в селе Сипавском, сообщил интернет-портал "КU66.ru" со ссылкой на местный отдел ГИБДД.
Один из автобусов ехал пустым за ребятами, другой - вёз детей из школы в селе Новый Быт. По словам очевидцев, водитель пустого автотранспорта превысил скоростной режим и начал входить в поворот, в результате машину повело в занос. На перекрёстке автобус, полный детей, вынужденно врезался в него.
"Около 15 школьников получили лёгкие ушибы, в медицинские учреждения города и Каменского района никто из ребят не обращался", - уточнили в отделе ГИБДД Каменска-Уральского.