ВЦИОМ: почти 50% россиян доверяют сотрудникам полиции

Сотрудникам полиции доверяют 47% россиян, сообщает Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Специалисты ВЦИОМ ко Дню сотрудника внутренних дел провели опрос, посвящённый отношению граждан к полиции. Представители центра опросили 1600 жителей 130 населённых пунктов России. Как показали данные исследования, уровень доверия населения к силовикам растёт и приближается к 50%. С недоверием к сотрудникам полиции относится 47% участников опроса и ещё столько же доверяет силовикам. В 2015 году доверие сотрудникам МВД выражали 46% граждан.

Уровень доверия, как отмечает ВЦИОМ, зависит от знакомства граждан с участковыми инспекторами. Положительные ответы о доверии дают 52% участников исследования, знающие своего участкового, и 57% граждан, которые лично знакомы с полицейским. Уровень доверия незнакомых с работой сотрудников МВД оценивается в 43%.

Что касается оценки работы полиции, то, как показали данные, каждый четвёртый участник опроса (24%) расценивает деятельность сотрудников правоохранительных органов выше среднего, каждый пятый (21%) — ниже среднего. Большинство (47%) дают средние оценки работе полиции. Кроме того, 29% граждан, знакомых с участковыми, оценивают их работу на "хорошо", а 33% — на "очень хорошо".