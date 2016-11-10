В пункте временного содержания животных пройдёт день открытых дверей

10 ноября 2016, 10:29

12 ноября. с 13:00 до 15:00. В пункте кратковременного содержания (ПКС) отловленных бездомных животных (улица Посадская, 3) пройдёт день открытых дверей.

ПКС расположен на территории ЕМУП "Спецавтобаза". Именно сюда свозят всех выловленных на улицах собак и кошек.

Жителей  приглашают ознакомиться с работой ПКС, с процессом содержания животных и при желании взять себе полюбившееся животное. Неравнодушных граждан призывают не просто принять участие в экскурсии, но и оказать поддержку братьям меньшим. Здесь всегда нужны сухие и влажные корма, лекарства, наполнители и многое другое. Помощь может быть самой разнообразной: в деньгах, продуктах, выгуле, транспортировке. Те, кто окажет помощь, смогут принять участие в беспроигрышной лотерее. Среди выигрышей - сувениры, билеты в муниципальные театры и зоопарк, а также много других подарков.

В ходе мероприятия пройдут "вёселые старты", в ходе которых все желающие дети и взрослые смогут выполнить ряд упражнений с подготовленными и социализированными животными в присутствии специалистов пункта и волонтёров.

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