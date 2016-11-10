В Екатеринбургском СК "Юность" открыли ледовую дорожку

В среду, 9 ноября, уральские конькобежцы приступили к активным тренировкам на свежем воздухе. Специалисты СК "Юность" сообщают, что подготовили большой лёд для спортсменов раньше запланированного срока, пишет пресс-служба мэрии Екатеринбурга.

В среду юные воспитанники МБОУ ДЮСШ "Юность" вышли на овал главной ледовой арены спортивного комплекса и приступили к занятиям под открытым небом. Специалисты учреждения задействовали два лёдозаливочных комбайна, которые в ежедневном режиме заливали и шлифовали конькобежную дорожку.

Заливка льда в центральной части арены продолжится, так как на 18 ноября запланировано открытие катка площадью 12 тысяч квадратных метров для всех горожан и гостей уральской столицы. Сотрудники СК "Юность" напоминают, что каток будет работать по будням с 19:00, а в субботу и воскресенье - с 17:00 и 16:00.

Фото: мэрия Екатеринбурга