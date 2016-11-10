Прививки от кори поставили более 6 тысяч уральцев

На Среднем Урале привито от кори 6365 человек, в том числе больше 2,5 тысяч детей, сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по Свердловской области.

По данным на 8 ноября в столице Урала медики диагностировали у 10 человек и ещё 14 жителям поставлен предварительный диагноз. На фоне эпидемиологически опасной ситуации продолжается иммунизация населения от этого инфекционного заболевания.

От кори в регионе привито 6365 человек, в том числе 2558 детей. В Екатеринбурге медики поставили прививки 3142 гражданам, среди них — 1999 детей.

—Для проведения иммунизации по эпидемическим показаниям сформировано 5 выездных прививочных бригад, для проведения подчищающей иммунизации организована работа 17 прививочных кабинетов в поликлиниках Екатеринбурга, в том числе в выходные дни, — отметили в санитарном ведомстве.

Напомним, распоряжение о "подчищающей вакцинации" от кори было подписано главным санврачом Свердловской области в четверг, 3 ноября, в связи со сложившейся эпидемиологически опасной ситуацией. В Екатеринбурге за последний месяц опасным инфекционным заболеванием заразились семь человек — шестеро детей и один взрослый.

Медики стали экстренно прививать тех, у кого нет иммунитета к вирусу, чтобы болезнь не распространилась дальше.

Справка "ОГ"