Прививки от кори поставили более 6 тысяч уральцев
10 ноября 2016, 11:00 / Общество
На Среднем Урале привито от кори 6365 человек, в том числе больше 2,5 тысяч детей, сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по Свердловской области.
По данным на 8 ноября в столице Урала медики диагностировали у 10 человек и ещё 14 жителям поставлен предварительный диагноз. На фоне эпидемиологически опасной ситуации продолжается иммунизация населения от этого инфекционного заболевания.
От кори в регионе привито 6365 человек, в том числе 2558 детей. В Екатеринбурге медики поставили прививки 3142 гражданам, среди них — 1999 детей.
—Для проведения иммунизации по эпидемическим показаниям сформировано 5 выездных прививочных бригад, для проведения подчищающей иммунизации организована работа 17 прививочных кабинетов в поликлиниках Екатеринбурга, в том числе в выходные дни, — отметили в санитарном ведомстве.
Напомним, распоряжение о "подчищающей вакцинации" от кори было подписано главным санврачом Свердловской области в четверг, 3 ноября, в связи со сложившейся эпидемиологически опасной ситуацией. В Екатеринбурге за последний месяц опасным инфекционным заболеванием заразились семь человек — шестеро детей и один взрослый.
Медики стали экстренно прививать тех, у кого нет иммунитета к вирусу, чтобы болезнь не распространилась дальше.
Справка "ОГ"
Корь — острое инфекционное вирусное заболевание, которое протекает с высокой температурой более 40 градусов, воспалением слизистых оболочек рта и верхних дыхательных путей, конъюнктивитом, пятнистой сыпью на коже и общей интоксикацией.
Корь остаётся одной из основных причин смерти среди маленьких детей в тех странах, где нет массовой вакцинации. По данным Всемирной организации здравоохранения, в 2011 году от кори умерли 158 тысяч человек, большинство из них — дети до пяти лет.