С наступлением холодов медведи Екатеринбургского зоопарка впали в спячку

Медведи Екатеринбургского зоопарка впали в спячку на 5-6 месяцев. Теперь они проснутся только весной, когда начнёт таять снег, сообщили в пресс-службе зоопарка.

- Позже всех улёгся спать белокоготный медведь Карат – ежегодно он гуляет на морозе дольше своих собратьев. В прошлом году Карат уснул 4 ноября, а в этом - на неделю позже. В течение зимы медведи могут просыпаться, чтобы попить воды и перекусить, для этого им насыпают снег и периодически подкладывают яблоки, морковь и хлеб. Кроме медведей, зиму проведут во сне также еноты, барсуки и енотовидная собака, - рассказали в пресс-службе Екатеринбургского зоопарка.

С конца лета медведи запасали жир, для этого в зоопарке их кормили жирной и калорийной пищей: кашей на мясном и рыбном бульоне, рыбьим жиром и хлебом. Напомним, к спячке косолапым отремонтировали все вольеры и тщательно утеплили берлоги. Из соломы медведи делают мягкие соломенные подушки, кто-то сооружает нору, обкладывая себя соломой со всех сторон.

Сотрудники Екатеринбургского зоопарка добавляют, что всех остальных животных можно увидеть в полном составе.

Фото: белокоготный медведь Карат, Екатеринбургский зоопарк

Фото: бурый медведь Черныш, Екатеринбургский зоопарк

Фото: енот, Екатеринбургский зоопарк

Фото: барсук, Екатеринбургский зоопарк