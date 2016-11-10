В Екатеринбурге состоится сладкая ярмарка в стиле Гарри Поттера

10 ноября 2016, 11:15

17 ноября. 18:30. В кинотеатре "Пассаж Синема" пройдёт ярмарка, на которой можно будет попробовать сладости, известные благодаря книгам о Гарри Поттере.

Гости ярмарки смогут посетить премьеру фильма "Фантастические твари и где они обитают", где пойдет речь о любимом писателе Гарри Поттера. Прямо там кондитеры развернут выставку сладких животных и предложат посетителям попробовать на вкус нюхлера, русалку, тритонов и других персонажей фильма.

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