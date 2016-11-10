С 11 декабря билеты на все поезда дальнего следования начнут продавать за 60 суток

С 11 декабря 2016 года билеты на все поезда дальнего следования в России начнут продавать за 60 суток до даты предполагаемой поездки. Об этом сообщает Официальный сайт Кремля.

Напомним, сейчас билеты на поезда дальнего следования можно купить за 45 суток до поездки.

Однако на встрече с Президентом России Владимиром Путиным глава РЖД Олег Белозёров доложил о том, что для повышения конкурентоспособности железнодорожного транспорта необходим пересмотр системы реализации билетов. Поэтому в нынешнем декабре продажи начнутся за два месяца до даты поездки, а в планах на 2017 год стоит увеличение этого срока до 90 суток.