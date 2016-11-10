В Екатеринбурге выступят импровизаторы Comedy Club Production

15 ноября.19:00. В Большом зале Дворца молодёжи состоится шоу ТНТ "Импровизация".

Шоу "Импровизация" подготовлено телеканалом ТНТ и Comedy Club Production. Импровизаторы Арсений Попов, Дима Позов, Сергей Матвиенко и Антон Шастун примерят на себя удивительные и абсурдные образы, окажутся в непредсказуемых ситуациях, которые будут предлагать зрители из зала.

Билеты от 1000 до 2700 рублей.