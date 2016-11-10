В Екатеринбурге выступят импровизаторы Comedy Club Production

10 ноября 2016, 11:26

15 ноября.19:00. В Большом зале Дворца молодёжи состоится шоу ТНТ "Импровизация".

Шоу "Импровизация" подготовлено телеканалом ТНТ и Comedy Club Production. Импровизаторы Арсений Попов, Дима Позов, Сергей Матвиенко и Антон Шастун примерят на себя удивительные и абсурдные образы, окажутся в непредсказуемых ситуациях, которые будут предлагать зрители из зала.

Билеты от 1000 до 2700 рублей.

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
Поделиться ссылкой
Печать

Ваш комментарий

Войдите на сайт через Вконтакте, Facebook, Yandex или Twitter и отправляйте комментарии от своего имени, или просто представьтесь в форме ниже.




Введите код с картинки в поле ниже или войдите на сайт через Вконтакте, Facebook, Yandex или Twitter, чтобы повторно не вводить код. captcha

Пожалуйста, заполните все поля. Все комментарии проходят премодерацию.

Последние новости
Что было раньше