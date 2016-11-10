Российский полицейский стал заместителем главы Интерпола

На 85-й Генеральной Ассамблее Интерпола, проходящей на индонезийском Бали, начальник Национального центрального бюро (НЦБ) Интерпола МВД России генерал-майор полиции Александр Прокопчук избран на пост вице-президента организации от Европы, сообщает РИА Новости. Российский полицейский впервые занял столь высокий пост с момента вступления нашей страны в Интерпол.

По имеющейся информации, за кандидатуру россиянина было отдано 127 голосов при 10 против и 8 воздержавшихся.

Другим важным событием стало избрание на пост главы международной полицейской организации представителя Китая - заместителя министра общественной безопасности КНР Мэн Хунвэя.

- То, что начальник НЦБ Интерпола МВД России генерал-майор полиции Александр Прокопчук стал вице-президентом от Европы - своего рода признание того высокого уровня взаимодействия, которого удалось достичь за чуть более чем четверть века членства в Интерполе сначала СССР, а затем и России, - сообщает РИА Новости.

Отметим, генерал-майор полиции Прокопчук с 2006 года работал заместителем начальника НЦБ Интерпола - начальником Российского национального контактного пункта по взаимодействию с Европолом. С 2011 года он возглавил НЦБ Интерпола МВД России, а в ноябре 2014 года в рамках 83-й сессии Генеральной Ассамблеи Интерпола Александр Прокопчук избран в Исполком Интерпола.

Отметим, СССР стал сотрудничать с Интерполом лишь в 1990 году. После распада Советского Союза российское НЦБ стало правопреемником союзного Бюро.