После снегопада с улиц Екатеринбурга вывезли ещё 9 тысяч тонн осадков за ночь

10 ноября 2016, 13:22 / Земства

За двое суток — с 8 по 10 ноября в Екатеринбурге выпала половина месячной нормы осадков. Коммунальщики, ликвидируя последствия серьёзного снегопада, вывезли с улиц города ещё 8 тысяч 908 тонн снега за ночь, пишет пресс-служба администрации Екатеринбурга.

Минувшей ночью на улицы города вышли 192 дорожных рабочих, основной акцент был сделан на очистке дорог и вывозе снега. Город чистили 69 комбинированных дорожных машин, 57 тракторов, 18 снегопогрузчиков, 21 фронтальный погрузчик, 32 грейдера, 146 самосвалов. Всего были задействованы 353 единицы техники. 

Добавим, 10 ноября для уборки снега свердловские дорожники вывели на автотрассы региона почти половину своего автопарка: 477 снегоуборочных машин из 1158 имеющихся. 

Фото: социальные сети

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