Для уборки снега свердловские дорожники вывели на автотрассы региона почти половину своего автопарка

В течение суток с 07.00 9 ноября по 07.00 10 ноября очисткой региональных дорог занимались 477 снегоуборочных машин. Это почти половина из 1 158 единиц техники, имеющейся в распоряжении подрядных организаций Управления автодорог Свердловской области.

Как сообщает департамент информполитики губернатора, качество снегоуборочных работ вчера лично контролировал начальник Управления автомобильных дорог Свердловской области Василий Старков. Он проинспектировал состояние проезжей части на Екатеринбургской кольцевой автодороге и Кольцовском тракте. По его оценке, на этих объектах все подрядчики работали строго в соответствии с требованиями заключённых госконтрактов.

Напомним, за двое суток — с 8 по 10 ноября - на Среднем Урале выпала почти половина месячной нормы осадков — до 21-24 см снега.