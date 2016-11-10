ФСБ задержала в Севастополе ещё одну украинскую диверсионную группу

В минувшую среду, 9 ноября, Федеральная служба безопасности задержала в Севастополе очередную диверсионную группу Минобороны Украины. Об этом сообщил Центр общественных связей ФСБ. По информации ведомства, сотрудники Главного управления разведки Минобороны Украины планировали совершение диверсионных акций на объектах военной инфраструктуры и жизнеобеспечения полуострова Крым.

- У задержанных изъяты взрывные устройства большой мощности, оружие и боеприпасы, средства специальной связи и другие вещественные доказательства их преступной деятельности, в том числе карты-схемы объектов предполагаемых диверсий, - сообщает ЦОС ФСБ. - В настоящее время решается вопрос об избрании задержанным меры пресечения. Оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия продолжаются.

Напомним, случай задержания на территории Российской Федерации украинских диверсантов уже не первый. Так, 10 августа ФСБ России выступила с официальным заявлением о том, что в период с 7 по 9 августа диверсионными группами Главного управления разведки ВСУ было предпринято несколько попыток прорваться на территорию Республики Крым в районе города Армянска. В результате столкновений с украинскими диверсантами погиб один сотрудник ФСБ и один военнослужащий Минобороны РФ. Диверсанты были задержаны, при них было обнаружено большое количество оружия, боеприпасов и взрывчатки. В последующие сутки в Крыму была раскрыта агентурная сеть, состоящая из граждан России и Украины, готовивших теракты, в том числе и на объектах жизнеобеспечения республики.